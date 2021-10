Un jeune pilote de scooter dans un état grave après un accident près de Fougères

Un accident de la circulation a fait un blessé grave ce vendredi 22 octobre aux alentours de 20h à Maen-Roch à l'est de Fougères. Un scooter et une voiture sont entrés en collision rue Joseph-Tronchot dans le centre-ville de la commune. Le pilote du deux-roues, un jeune homme de 16 ans, a été blessé aux jambes. Pris en charge par les pompiers et le Smur, il a été conduit dans un état grave à l'hôpital de Fougères mais ses jours ne seraient pas en danger.