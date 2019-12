Un jeune poignardé à Reims place d'Erlon : l'agresseur condamné à 2 ans de prison ferme

Reims, France

Un homme de 19 ans était jugé ce mardi 3 décembre pour une agression le 9 août dernier place d'Erlon à Reims : il avait porté 9 coups de couteau a un autre jeune pour une histoire à priori banale de trottinette après une rixe devant l'église Saint-Jacques. Le prévenu, qui n'a pas de casier judiciaire, a été condamné ce mardi par le Tribunal correctionnel de Reims à 4 ans de prison dont deux avec sursis pour "violence avec usage d'une arme".

"Je suis vraiment dépassé par ce qui s'est passé, quand vous me dites 9 coups de couteau ça me paraît tellement énorme " -- le prévenu

Ce 9 août, il est 1 h du matin, quand le prévenu s'approche d'un groupe de jeunes dont un, la victime, qui lui a pris sa trottinette électrique. Une bagarre débute entre les deux hommes, ils tombent à terre et le prévenu poignarde la victime à 9 reprises avec le petit couteau de chasse qu'il avait dans sa poche._"Ses collègues m'entouraient, j'étais seul. On essaye de me taper, on me vole ma trottinette... j'ai jamais rien demandé à personne"_, souligne le jeune homme, calme à la barre, qui poursuit : _"c'était pas dans l'intention de le tue_r".

Le drame a été évité de justesse cette nuit là en effet selon l'avocate de la victime, Maître Manesse. La victime, un étudiant âgé de 20 ans, s'en est sortie avec 14 jours d'incapacité totale de travail (ITT) et"doit sa survie à un miracle".

Une scène d'une seconde, 9 coups de couteau

Son agresseur avait pris la fuite le soir de l'agression. Il est très vite identifié par les témoins et revient à Reims en octobre. "Il est calme, il travaille, on ne l'imagine pas capable d'un tel acte, mais son discours est inquiétant car selon lui c'est pas de sa faute", estime la procureure de la République Amandine Boyer. La procureur de la République qui a requis 4 ans de prison dont deux avec sursis à l'encontre de cet ancien adepte du MMA -6 ans de pratique-, un sport de combat souvent décrié où tous les coups sont permis.

Excessif pour l'avocate du prévenu Maître Perez qui souligne : "il n'y va pas à l'afront avec son couteau, il discute d'abord, il y a des coups... le groupe est alcoolisé, mon client à eu peur". Son client a été placé sous mandat de dépôt ce mardi.