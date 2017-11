Un jeune pompier volontaire de Charente-Maritime sauve une famille menacée par un incendie

Il partait travailler quand il a vu une fumée blanche... Joshua Piveteau, jeune pompier volontaire de Charente-Maritime, a sans doute sauvé la vie d'un couple et de leur trois jeunes enfants ce mercredi matin. La maison mitoyenne à la leur était en feu.

C'est en partant travailler, peu après 6 heures du matin, que Joshua Piveteau a repéré non loin de chez lui, à Tonnay-Charente, une fumée blanche au dessus des maisons. "Je savais qu'il n y avait pas de cheminée dans les maisons de ce quartier ," raconte le jeune pompier. Il s'est immédiatement rendu sur place et a découvert une habitation en feu, rue St Léonard.

Et ce jour-là son instinct ne l'a pas trompé.

Des flammes impressionnantes et 4 bouteilles de gaz

Joshua, en professionnel, a immédiatement prévenu ses collègues (il est pompier volontaire sur la commune de Tonnay-Charente, mais aussi opérateur au CTA de Rochefort, le centre de traitement des appels des pompiers).

Une fois l'alerte donnée, Joshua a compris qu'il serait difficile d'intervenir seul dans l'habitation en feu. Les flammes sont impressionnantes, le sinistre trop violent...

Il a, en revanche, pensé aux voisins qui vivent dans la maison mitoyenne.

"Il fallait les réveiller et vraiment leur faire comprendre qu'il y avait un danger potentiel" explique le jeune pompier.

Une famille à réveiller à tout prix

Après avoir sauvé le couple et ses trois jeunes enfants, Joshua a essayé une nouvelle fois de voir s'il pouvait porter secours au propriétaire de la maison en feu , un homme de 59 ans qu'il savait handicapé, mais il n' a rien pu faire.

Le pompier volontaire s'est alors empressé de sortir 4 bouteilles de gaz stockées au rez-de-chaussée, des bouteilles qui, si elles avaient explosées, auraient pu alourdir le bilan déjà très lourd avec la mort de l'occupant de la maison.

Pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui a causé l'incendie. Des expertises sont en cours.

La maison incendiée touche celle de la famille, évacuée par un jeune pompier volontaire © Radio France - Catherine Berchadsky