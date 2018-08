Trois jeunes soupçonnés d'avoir mis le feu volontairement à six reprises à Montpellier ont été interpellés dimanche soir par la police.

Trois jeunes de 15, 16 et 17 ans ont été interpellés dimanche soir par la police pour six départs de feu volontaires à Montpellier.

Tous dans le secteur du zoo du Lunaret et du Bois de Montmaur.

Des feux qui auraient pu rapidement dégénérer dans ce secteur très boisé de la ville car il y avait du vent dimanche soir.

Mais plusieurs témoins ont pu prévenir les pompiers et la police et donner le signalement des pyromanes qui ont été repérés par les caméras de vidéo surveillance.

Les trois jeunes ont été arrêtés, celui de 16 ans avait un briquet sur lui. Il sera convoqué devant le tribunal des mineurs. Les deux autres ont été laissés libres.