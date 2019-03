Un jeune réfugié guinéen placé au centre de rétention administrative de Oissel

Le Havre, France

Une mobilisation se met en place au Havre et à Rouen pour venir en aide à un jeune réfugié guinéen. Un rassemblement est prévu ce samedi à 14h30 devant le centre de rétention administrative de Oissel, où a été placé Alpha depuis mardi 26 février. Les autorités françaises ont ouvert une enquête pour escroquerie, car il avait fait sa demande de Visa avec une autre identité. Depuis, la France considère qu'il a 34 ans. Alpha assure en avoir moitié moins. Le jeune homme a fui son pays natal, la Guinée, où son oncle le battait et le maltraitait violemment.

Un élève brillant et attentionné

À son arrivée au Havre après un périple et la traversée de la Méditerranée dans un bâteau, il a été pris en charge par une famille d'accueil. Depuis septembre 2018, il suivait une formation d'apprenti dans le domaine agricole et horticole. "C'était la bonne pioche. On a besoin de gens comme ça, on n'a pas besoin de lui expliquer deux fois la même chose. Alpha, c'est un bosseur", témoigne Jérôme Aubry, patron des établissements Aubry, où le jeune réfugié suivait son apprentissage.

"Il ne pique pas le boulot des Français, puisque les Français ne veulent pas faire ça", poursuit Jérôme Aubry, en réponse aux discours relayés par certains anti-migrants. "Il fait son travail parfaitement, il n'y a jamais rien à redire. Tout le monde veut travailler avec Alpha."

La Ligue des droits de l'homme s'est notamment mobilisée pour venir en aide au jeune homme. Il était hébergé par Ariane. "Humainement, c'est très dur. Je suis allé le voir au centre de rétention, il ne pouvait même pas me parler. Il est abattu", explique-t-elle.