Un jeune roué de coups à Felletin en Creuse, quatre hommes condamnés à de la prison ferme

Un jeune de 18 ans a été transporté à l'hôpital mercredi le 18 janvier après avoir été roué de coups par quatre personnes à Felletin en Creuse. Ces quatre hommes, tous de la même famille, sortaient très alcoolisés d'une soirée. Ils s'en sont pris à deux jeunes qui rentraient chez eux, dont celui qui a fini à l'hôpital et qui a quinze jours d'ITT (incapacité temporaire de travail).

Les quatre prévenus, placés en détention, ont comparu ce lundi après-midi au tribunal de Guéret pour violences aggravées en réunion. Il s'agit de deux jeunes majeurs et de deux hommes nés dans les années 80.

Quatre hommes condamnés à de la prison ferme

L'un sort avec 26 mois d'emprisonnement dont six mois de sursis probatoire renforcé pendant deux ans. Un autre est condamné à 18 mois dont six de sursis probatoire renforcé pendant deux ans. Un troisième écope de 30 mois dont six mois sursis probatoire renforcé pendant deux ans. Le dernier sort avec 18 mois d'emprisonnement, dont six mois de sursis probatoire renforcé pendant deux ans.

Les quatre auteurs des faits étaient déjà en prison avant leur comparution immédiate, ils y sont retournés après le procès.