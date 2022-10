Un jeune roué de coups et filmé par ses agresseurs dans le centre-ville de Nîmes

La jeune victime, âgée de 16 ans, serait tombée dans un véritable traquenard. Ce dimanche, l'adolescent annonce à sa mère qu'il va passer la soirée puis la nuit chez l'un de ses copains âgé lui de 15 ans. Mais en réalité le supposé ami l'entraîne, rue de l'Agau, une petite artère à proximité des halles de Nîmes. S'ensuit une scène d'un très grande violence. La jeune victime reçoit d'abord un terrible coup de poing au visage qui le fait tomber, puis son agresseur s'acharne littéralement sur lui alors qu'il est au sol, en lui portant cinq coups de pieds à ta tête. Pendant ce temps, un autre jeune filme la scène. Un autre enfin se tient à proximité mais ne participe pas aux violences. Le trio repart ensuite tranquillement a priori sans rien voler à la victime toujours allongée sur le trottoir et qui sera hospitalisée avec nez et dents cassés. Les trois protagonistes de l'agression seront interpellés un peu plus tard par la police municipale et placés en garde à vue. Reste maintenant aux enquêteurs à déterminer les raisons d'un tel déferlement de violence.

