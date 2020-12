Un jeune rugbyman de Dordogne meurt dans un accident de la route en Charente-Maritime

Le jeune homme de 28 ans a été tué ce mardi 1er décembre dans un accident à Saint-Sauvant en Charente-Maritime. Il était originaire de Dordogne et avait marqué plusieurs clubs de rugby du Périgord.

L'accident s'est produit à Saint-Sauvant en Charente-Maritime ce mardi 1er décembre. Sur la nationale 141 entre Saintes et Cognac, un accident s'est produit entre trois voitures. L'un des conducteur, un jeune Périgourdin de 28 ans, est mort dans cette collision frontale.

Trois voitures impliquées dans l'accident

Selon les informations de nos confrères de France Bleu La Rochelle, une voiture a freiné brusquement pour des raisons encore inconnues ce mardi vers 18 heures. La voiture a été percutée par un autre véhicule qui roulait derrière. Sous l'impact, la voiture a dévié et a percuté à son tour une autre voiture qui roulait en sens inverse. Les conducteurs des deux autres voitures s'en sont sortis indemnes.

Les clubs de rugby lui rendent hommage

La victime âgée de 28 ans était un Périgourdin et un rugbyman du club de Montignac depuis l'été dernier. Le jeune homme était également passé par le club du SAT de Trélissac. Le club de Montignac lui rend hommage sur sa page Facebook et salue la mémoir d'un "garçon discret, souriant, sympathique, jovial et attachant ainsi qu'un excellent partenaire sur le terrain".

Un hommage lui sera rendu lors du prochain match à domicile annonce le club de Montignac.