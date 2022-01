Un jeune sans permis condamné en Dordogne pour avoir provoqué un accident de retour de soirée

Il avait bu, pris de la drogue, et il conduisait sans permis au petit matin un lendemain de soirée. Un jeune Périgourdin d'une vingtaine d'années a été condamné à un an de prison ce jeudi à Bergerac pour avoir provoqué un accident qui a sérieusement blessé une autre automobiliste.

Il avait pris la route en sortant de soirée. Un jeune d'une vingtaine d'années a été condamné jeudi 20 janvier à un an de prison au tribunal de Bergerac. Il y a deux semaines, à Groléjac, il a percuté de pleine face la voiture d'une femme qui partait travailler. La dame a été gravement blessée. Deux mois d'arrêt total de travail, plusieurs fractures au jambes, des côtes cassées, la petite Clio de cette femme qui partait travailler a été très endommagée sous le choc.

Sur place, les gendarmes retrouvent le jeune homme qui l'a percutée. Il a vingt ans à peine. Il roule dans une vieille BMW des années 90. C'est samedi matin, il vient de passer la nuit en soirée avec sa copine, ils se sont disputés en rentrant, alors il a décidé de sortir en voiture au petit matin. Pour faire un tour. Pour se vider la tête.

Il prend la route après une soirée

Sauf qu'il a beaucoup bu, il a pris de la drogue, et en plus, il n'a pas encore le permis. Le garçon est apprenti couvreur, il est inséré socialement. Le procureur l'a déféré et il a été jugé dans le cadre d'une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Un an de prison, dont six mois avec sursis, le tout aménageable.

Le jeune homme est sorti libre du tribunal, mais il va devoir indemniser la victime, se soigner pour l'alcool et la drogue. Et il a l'obligation de passer son permis de conduire.