Un jeune sans permis fonce sur des policiers à Auxerre

Auxerre, France

Les faits se sont déroulés mercredi soir, vers 22 heures. Un conducteur a tenté d'échapper à un contrôle de police, boulevard du 11-novembre à Auxerre (Yonne), d'abord en faisant mine de ralentir, puis en accélérant et en s'enfuyant vers les rues du centre-ville.

En se retrouvant face à une patrouille, il enclenche la marche arrière et percute un mur. La voiture est immobilisée et les policiers vont à sa rencontre. Le conducteur redémarre, fonce sur les agents de police -pas de blessés- et continue sa course folle. Nouvelle patrouille de police, à pied cette fois, nouveau passage en force de l'automobiliste. Les policiers font feu sur le véhicule en visant les roues.

Pas de permis de conduire

La course-poursuite se termine au rond-point de la Chaînette, où l'automobiliste finit par perdre le contrôle de son véhicule et où il est interpellé. Il a 19 ans, est originaire de Maligny (Chablisien), et n'a pas le permis de conduire.

Les tests menés à l'hôpital d'Auxerre ont révélé qu'il était porteur de la gale. Le jeune homme se trouvait jeudi matin en garde à vue, pour "refus d'obtempérer" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique".