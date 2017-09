Un jeune sapeur-pompier de 17 ans du Calvados sauve un camarade de classe

Mardi 19 septembre, un élève du CFA de Montvilliers en Seine-Maritime s'écroule durant un cours de sport, victime d'un arrêt cardiaque. Heureusement, l'un de ses camarades, Romain Magloire La Grève, jeune sapeur pompier à Honfleur a pratiqué à temps le massage cardiaque.

C'est le SDIS, le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Calvados qui le fait savoir à travers un communiqué. Et c'est vrai que son geste a valeur d'exemple : Romain 17 ans, a sauvé un camarade de classe victime d'un arrêt cardiaque en plein cours de sport mardi dernier. On imagine le sang-froid qu'il a fallu au jeune sapeur-pompier pour faire les gestes qui sauvent en situation réelle. Il faut dire que le garçon, malgré son jeune âge, en est déjà à sa 4ème année de JSP (jeune sapeur pompier) à la section de Honfleur et qu'il se destine à être futur sapeur-pompier volontaire du SDIS 14. Son camarade en tout cas lui doit une fière chandelle !