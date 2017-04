Un jeune Sarthois tombe d’un toit en marge d’une soirée étudiante

Le garçon souffre de multiples fractures, mais ses jours ne sont pas en danger. Le Mans Université estime que la responsabilité des organisateurs de la soirée n’est pas en cause.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 30 au 31 mars, vers 3H du matin. Ce soir-là, une soirée est organisée dans les locaux de l’Ensim, à la suite des élections du BDE (Bureau des étudiants) de l’école d’ingénieurs. Au cours de la fête, trois jeunes quittent les lieux pour aller trainer du côté de l'Ismans, à quelques mètres de là, et parviennent à monter sur le toit, malgré le cadenas qui protège l'échelle de sécurité. Ils sont délogés une première fois par un agent de sécurité, avant de remonter en haut du bâtiment. C'est à ce moment que l'étudiant de 1ère année de Sciences pour l'ingénieur chute accidentellement. Il s'en tire avec de nombreuses fractures, et va devoir passer par le Centre de l'Arche pour sa rééducation.

Prévention des conduites à risque

La vente d’alcool était bien autorisée lors de la soirée, mais seulement de la bière, du vin et du cidre. Selon le Président de Le Mans Université, Rachid El Guerjouma, « le BDE de l’Ensim a respecté les conditions d’utilisation des locaux. De notre point de vue, c’est une conduite individuelle qui a provoqué l’accident, mais on va rappeler aux étudiants des règles de bon sens ». Rachid El Guerjouma rappelle qu’une politique de prévention des conduites à risque est engagée depuis plusieurs années sur le campus, notamment grâce au centre de santé de l’Université. « C’est important qu’il y ait une vie étudiante qui se développe au Mans, on ne va pas tout interdire, même si bien sûr on ne peut pas tolérer les excès », estime Rachid El Guerjouma. « Ça montre en tout cas qu’en matière de prévention, on n’en fait jamais assez ».