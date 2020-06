Un jeune soldat réserviste du Berry tué par "un tir accidentel" à Metz

Le soldat était âgé d'à peine 20 ans. Alexis Battu (Jolly), né à Vierzon et habitant à Tendu dans l'Indre, a été tué, mercredi en fin d’après-midi, par un "tir accidentel" alors qu’il se préparait à participer à une patrouille autour du palais du gouverneur militaire de Metz (Moselle), a annoncé le chef d’état major de l’Armée de Terre ce jeudi matin.

Une enquête ouverte

La piste d'un accident, dû vraisemblablement à une erreur de manipulation d'une arme, est privilégiée. L'auteur du tir, également âgé d'une vingtaine d'année, a été placé en garde à vue et la police judiciaire saisie. Ces soldats appartiennent à un régiment d'artillerie de la Marne affecté à la garde du palais du gouverneur militaire de Metz depuis une quinzaine de jours.

Mort dans l'exercice de sa mission

Engagé avec son groupe pour la protection du palais du gouverneur militaire de Metz depuis le 18 juin 2020, il se préparait à effectuer une patrouille quand le drame s'est produit. Pris en charge par les secours et évacué vers l’hôpital de Nancy, Alexis Battu est décédé des suites de ses blessures quelques heures plus tard.

Dans un message publié sur Twitter, le chef d’état major de l’armée de Terre, le général Thierry Burkhard, a salué la mémoire d’un soldat aux "grandes qualités humaines et intellectuelles, appliqué et volontaire, notamment lors des challenges sportifs, et apprécié de ses pairs pour sa grande camaraderie".

Dans un communiqué, l'Armée de Terre rend hommage à un soldat "toujours impliqué dans l’instruction qui lui est dispensée, ses grandes qualités humaines et intellectuelles le font remarquer de ses chefs. Appliqué et volontaire, notamment lors des challenges sportifs, il est particulièrement apprécié de ses pairs pour sa grande camaraderie."