Un jeune spiripontain distingué pour son acte de courage et dévouement

Theo Frayon, vous ne le connaissez pas, peut-être. C'est un héros du quotidien. Ce jeune homme de 18 ans a reçu hier (lundi en mairie) la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. Nous sommes le 23 juin dernier, deux hommes qui pèchent sur un pédalo, se renversent. Le premier n'y survivra pas. Le deuxième a été tiré sur la rive par Théo qui lui prodigue les premiers gestes avant l'arrivée d'un important dispositif de secours.

Je n'ai pas réfléchi, j'y suis allé tout de suite

Theo depuis la rive voit la frêle embarcation chavirer. Le premier est entraîné par le fort courant. Théo suit la rive du Rhône et se saisit du corps du second et lui prodigue les premiers soins - un massage cardiaque - avant l'arrivée des secours. Le quinquagénaire devait décéder quelques jours plus tard. Mais l'acte de courage reste et la fierté de Sébastien le père du héros : "quand on a un fils comme cela, on ne peut qu'être fier".

Il sera sapeur pompier, c'est sûr

Théo reste sans voix lorsque l'on lui remet sa médaille de bronze pour acte de courage et devouement. La maire de Pont-Saint-Esprit, Claire Lapeyronie, qui l'accroche à son maillot du PSG (sourires dans la salle) rend hommage à son courage : "on parle souvent mal des jeunes, thèo doit servir d'exemple". Autre regard, tout plein de fierté, celui de sa maman Laeticia : "Un exemple ? Déjà pour ces petits frères qui vont s'inspirer de celui de leur grand frère". Theo n'a peut-être pas sauvé une vie mais a risqué la sienne. L'envie de servir les autres, et un,e chose sûre il sera sapeur pompier.

"Il a fait preuve d'un courage exemplaire". Manon Chapuis