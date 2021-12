Un jeune strasbourgeois interpellé avec un sac à dos rempli de pétards

Les policiers strasbourgeois annoncent avoir saisi 256 détonations à quelques jours des festivités du Nouvel an en Alsace. Un jeune homme a été interpellé dans le quartier de Neudorf à Strasbourg vendredi. Il portait un sac à dos remplis de pétards, destinés à la revente.

La vente et l'utilisation des artifices de divertissement et mortiers sont interdites depuis le 1er décembre et jusqu'au 3 janvier 2022 sur décision des préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les contraventions peuvent s'élever jusqu’à 750 euros pour le stockage et jusqu’à 1.500 euros pour l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques.

