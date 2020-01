Un jeune Toulousain va être jugé pour avoir consulté et téléchargé 425 000 fichiers pédo-pornographiques

La police a saisi 425 000 images et vidéos pédo-pornographiques sur l'ordinateur, le disque dur et le téléphone d'un Toulousain âgé de 21 ans. Le résultat d'une longue enquête de la brigade des mineurs. Le jeune homme reconnaît sa pédophilie et avoue aussi avoir pratiqué du tourisme sexuel en Asie.