Un jeune trafiquant de drogue interpellé en possession d'une arme dans un quartier de Limoges

Un trafiquant de résine de cannabis a été interpellé ce mardi après une course poursuite à pied dans le quartier de Beaubreuil à Limoges, l'homme portait sur lui une arme de poing. Il était aussi en possession de résine de cannabis retrouvée à bord d'une voiture volée.

La drogue et l'arme saisies par la police de Limoges lors de l'interpellation d'un jeune trafiquant

Limoges, France

Un trafiquant de drogue âgé de 21 ans et résidant à Ambazac a été interpellé par la police de Limoges ce dernier mardi après une course poursuite à pied dans le quartier de Beaubreuil. Les policiers ont repéré en plein après-midi le comportement suspect de l'individu vêtu de noir et le visage dissimulé. Lors de son interpellation il a tenté de prendre la fuite... en vain . Il a finalement été rattrapé par les policiers qui ont retrouvé sur lui une arme de calibre 6, 35 chargée.

Dans la voiture dont il possédait la clé, les enquêteurs ont retrouvé 26 barrettes de résine de cannabis, deux savonnettes de résine et huit sachets conditionnés contenant de l’herbe. Il s’avère que le trafiquant circulait à bord d'une voiture volée la veille à Eymoutiers.

Il a été placé en détention en attendant son jugement.