Un jeune vacancier se noie dans le lac de Saint-Cassien dans le Var

Un adolescent de 17 ans, en vacances avec des membres de sa famille, s'est noyé mardi après-midi dans le lac de Saint-Cassien (Var). Le jeune homme ne savait pas très bien nager et a coulé à une quarantaine de mètres des berges. Une autopsie aura lieu dans les jours qui viennent.

Un adolescent de 17 ans, originaire de région parisienne et en vacances avec des membres de sa famille dans le Var, s'est noyé mardi dans le lac de Saint-Cassien (Var). Le jeune homme est parti se baigner dans l'après-midi. Il ne savait pas très bien nager et s'est retrouvé en difficulté à une quarantaine de mètres des berges. Les personnes qui l'accompagnaient ont tenté de lui porter secours, en vain. Les plongeurs des sapeurs-pompiers du Var ont retrouvé son corps quelques heures plus tard à 6 mètres de profondeur.

L'enquête, ouverte par le parquet de Draguignan, est confiée à la brigade de Fayence. Une autopsie aura lieu dans les jours qui viennent.