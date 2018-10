Drôme, France

Frédéric Valette compte les heures. Le père d'Anthony ne sait plus quoi faire pour retrouver son fils. "Je suis extrêmement inquiet et j'essaie de faire tout ce que je peux, mais on se sent impuissant." Le Drômois a imprimé des affichettes, qu'il distribue à droite à gauche. Il a également créé une page Facebook. Le papa n'a plus de nouvelles depuis le séjour d'Anthony à l'hôpital de Valence, sept jours plus tôt, pour des blessures au bras.

Anthony vit chez sa mère, mais la justice lui a retiré la garde de l'adolescent. "Et il est très en conflit avec moi, donc il ne veut pas venir à mon domicile", poursuit Frédéric Valette.

Un jeune fragile

Anthony doit donc être placé en famille d'accueil. "Lorsqu'il l'a appris, il était à l'hôpital. Et il s'est enfui."

Les parents ont prévenu la police, qui recherche l'adolescent depuis une semaine. La quête est difficile, car son téléphone portable est éteint et il ne possède pas de carte bancaire. Donc les enquêteurs ne peuvent pas retrouver sa trace.

Le parquet mis au courant

Anthony aurait été vu à deux endroits différents dans la Drôme, mais les signalements n'ont pas été concluants. La police a informé le parquet, mais il est compliqué de qualifier une fugue, savoir si elle est inquiétante ou non. Chaque jour, des mineurs fuguent dans la Drôme mais les échappées ne durent généralement que vingt-quatre heures.

Frédéric Valette ne perd pas espoir. Il décrit son fils :

Taille : 1m75

Cheveux : bruns

Vêtements qu'il portait le jour de sa fugue : tee-shirt noir, pantalon noir, veste sans manche noire avec un dessin blanc dans le dos, et un sac à dos bleu

Si vous apercevez l'adolescent, vous pouvez contacter le commissariat de Valence au 04.75.82.22.22.