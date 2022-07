Un jockey de Pau condamné à du sursis pour des faits de violences contre son ancienne compagne

Le tribunal de Pau a condamné un jeune jockey à une peine d'un an et demi de prison avec sursis. Cet homme était jugé pour des faits de violence sur son ancienne compagne et le jeune homme avec qui elle a eu une relation par la suite.

Un jeune homme de 20 ans a été condamné ce lundi à un an et demi de prison avec sursis par le tribunal de Pau. Ce jockey installé à Pau était jugé pour des faits de violences sur son ancienne compagne et le nouveau copain de celle-ci, avec qui il était ami. Il était poursuivi pour l'avoir étranglée et pour lui avoir donné des coups de pied et coups de poing. Les faits se sont déroulés entre février et juillet 2022. En plus du sursis, l'homme a interdiction de contact avec les victimes et obligation de se soigner. Le prévenu avait déjà été condamné pour des faits similaires.

À l'audience, le jockey a reconnu les violences et a expliqué qu'elles étaient en partie lié à son addiction à la drogue. Il a avoué qu'il avait frappé son ancienne copine une dizaine de fois : "Au début de notre relation, j'étais déjà gros consommateur de crack, elle a essayé de m'aider mais je suis retombé." Le juge l'interroge : "Vous ne vous êtes jamais dit que ça aurait pu aller plus loin ?" "Quand je la voyais pleurer, ça me faisait réaliser mais tant que je n'avais pas réglé mes problèmes de drogue, ça continuait", répond le prévenu.

Violences conjugales et consommation de cocaïne

À la barre, c'est un jeune homme qui pleure et présente ses excuses aux deux victimes, son ex-copine et le garçon avec qui elle a eu une relation mais qui était aussi un ami à lui. Ils travaillent ensemble dans une écurie de Pau. La patronne de cette écurie paloise était d'ailleurs dans la salle pour soutenir le prévenu. Il raconte qu'il a "arrêté le crack grâce à elle, et aux chevaux". Il poursuit : "Je prenais de la cocaïne transformée en crack, je mettais toute ma paye dedans."

Ma mère, elle m'a abandonné

Son avocat, Me Christian Blazy, a insisté sur ce point en le présentant comme un jockey prometteur, qui souffre, "sa mère est partie quand il avait 2 ans [...] et aujourd'hui cette patronne d'écurie l'a sauvé dans un monde difficile, celui des courses". Un argument qui a sans doute pesé puisque la procureure avait requis de la prison ferme mais le tribunal a finalement prononcé une peine de sursis.