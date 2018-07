Un jockey hospitalisé à Amiens après un spectaculaire accident de course dans l'Aisne

Par Marc Podevin, France Bleu Picardie

Une course à l'hippodrome de La Capelle (Aisne), ce dimanche 22 juillet, a été marquée par un spectaculaire accident. Une jument a entraîné dans sa chute cinq autres de ses concurrentes. En tout, six jockeys ont été blessés. L'un d'entre eux, plus gravement touché, est hospitalisé à Amiens.