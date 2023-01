Un joggeur attaqué par des rottweilers : le procureur demande l'euthanasie des deux chiens

Après l’attaque d’un joggeur par deux rottweilers le 11 janvier dernier à Draguignan, le procureur Patrice Camberou annonce qu’il a demandé l’euthanasie des deux chiens. Les chiens ont d'ailleurs déjà été saisis par la justice, sortis du foyer de leur maître qui est lui-même papa aussi de très jeunes enfants. C'est le juge des libertés et de la détention qui prendra la décision de faire euthanasier ou non les animaux d’ici huit jours.

Le 11 janvier dernier, un militaire de 55 ans avait été très grièvement blessé au mollet après avoir été attaqué et traîné au sol par les deux molosses de 45 kilos chacun. Les chiens erraient sans laisse, suivis de très loin par leur propriétaire.

La victime a eu le réflexe de se protéger le visage et le cou avec ses avant-bras, sinon l’issue aurait pu être beaucoup plus tragique : "Le chirurgien a été formel : si je suis encore vivant c'est car je suis relativement athlétique (...) ça se jouait en secondes, je ne pense pas que j'aurais pu durer une minute de plus face à la rage de ces chiens-là".

Aujourd'hui François Giannesini reçoit toujours des soins infirmiers quotidiens. il souhaite que son drame serve à quelque chose même s'il ne se réjouit pas de l'euthanasie réclamée pour les chiens : "Tout ceci est une malheureuse suite de coïncidences, de négligences et de maladresses qui m'ont conduit à l'hôpital et vont peut-être conduire ses chiens dans une fosse commune".