Un joggeur recherché depuis dimanche en Béarn

Les gendarmes et les pompiers sont à la recherche d'un joggeur, qui est parti courir dimanche après-midi dans le secteur d'Agnos, près d'Oloron-Sainte-Marie. Le Béarnais a 51 ans, c'est un habitué de la course. Seule sa voiture a été retrouvée dimanche, lorsque les recherches ont commencé. Elles ont cessé dans la nuit, vers 3h30 et doivent reprendre ce lundi à 8 heures, avec l'aide de chiens.

Des amis ont donné l'alerte, n'ayant plus de nouvelles.