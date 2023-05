Un joueur de l'académie internationale du FC Metz placé en détention provisoire en Allemagne

Un jeune footballeur du FC Metz international football academy se trouve actuellement en détention provisoire en Allemagne.

Ce dimanche, à l'issue d'un match disputé de la "Germany cup", un tournoi international amical organisé par un club de Francfort-sur-le-Main (Allemagne), cet adolescent de 16 ans aurait grièvement blessé un adversaire, un Berlinois âgé de 15 ans, en le frappant à la tête et à la gorge. Ce dernier a dû être amené en réanimation. Selon la radio-télévision publique berlinoise, la RBB , la police fait état de lésions cérébrales ayant engagé son pronostic vital.

Le FC Metz se dit profondément choqué

Dans la journée, le FC Metz a publié un communiqué sur son site internet où il est écrit que le club est "profondément choqué par ce drame et adresse son plus sincère soutien au jeune joueur". Un peu plus tôt, la police du Land de la Hesse avait lancé un appel à témoins, et invité toute personne en possession de photos ou de vidéos de l'incident à les lui transmettre.

Le FC Metz international football academy, aussi appelé MIFA, est une sorte de centre de formation privé accessible aux jeunes footballeurs issus de pays où la formation n'est pas développée. Elle est aussi ouverte aux jeunes français qui n'ont pas réussi à intégrer des centres professionnels.