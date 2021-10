Un joueur du Nîmes Olympique mis en examen dans une affaire de prostitution de mineure

Un footballeur professionnel du Nîmes Olympique a été mis en examen ce mercredi après-midi dans une affaire de prostitution de mineure. Il a été laissé en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Un joueur du Nîmes Olympique impliqué dans une affaire de prostitution de mineure a été mis en examen ce mercredi. Le footballeur de 25 ans est ressorti libre du palais de justice de Nîmes mais il a été placé sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour recours à la prostitution de mineure et organisation d'une réunion au cours de laquelle des mineurs participeraient ou assisteraient à des ébats sexuels. Il aurait eu des relations sexuelles tarifées vendredi 15 octobre avec une adolescente de 17 ans et demi venue avec deux autres jeunes femmes majeures. Le joueur s'était fait dérober sa voiture par le trio a l'issue de cette soirée et avait déposé plainte pour vol. C'est à partir de ce moment là que l'affaire avait éclaté.