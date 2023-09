Un joueur du Stade Rennais et son ex-compagne jugés pour violences réciproques

Un joueur du Stade Rennais devant le tribunal correctionnel de Rennes ce vendredi 22 septembre 2022. Baptiste Santamaria, à la barre, pour une affaire de violences sur son ex-compagne. Violences réciproques, puisque le milieu de terrain se présentait à la fois comme prévenu et comme victime. Au lendemain de la victoire contre le Maccabi Haïfa , Baptiste Santamaria (entré à la 70ème minute) s’est montré beaucoup moins à l’aise que sur une pelouse.

« Pas des gens violents »

C’est la première fois que le joueur de 28 ans est convoqué devant un tribunal. Rien à son casier. Le Procureur lui-même le dit, ici, "on ne parle pas de violences régulières, de gens violents", mais d’un couple "en pleine séparation". L’avocate de Baptiste Santamaria, elle, s’étonne qu’on en soit arrivé à cette audience "pour un truc comme ça", qui a pris une telle importance que la "presse est présente" (4 journalistes). D’ailleurs en janvier dernier, les deux prévenus/victimes avaient voulu retirer leurs plaintes, mais il était trop tard, la procédure était lancée.

Parole contre parole

Reste qu’ils sont là, tous les deux, et doivent s’expliquer sur des violences réciproques, en présence de leur fils âgé de 5 ans à l’époque. Les faits ont eu lieu le 22 octobre 2022 en fin d’après-midi, dans leur maison de Vern-sur-Seiche (qui depuis a été vendue). Baptiste Santamaria vient récupérer l'enfant et un véhicule. Il est accompagné de sa nouvelle amie. Son ex-compagne, enceinte de 7 mois, refuse que son fils monte avec elle. Le ton monte. Selon le joueur, elle le frappe alors à la cheville gauche, qui a été opérée un mois plus tôt. Il ressent une décharge, repousse son ex-compagne et reprend son équilibre en la touchant à la tête. Deux gestes qu’elle décrit comme des "coups de poing". Dans une vidéo filmée après les faits (par la nouvelle amie), on l’entend évoquer "deux droites", pour expliquer à leur fils pourquoi elle appelle la police.

Les gendarmes arrivent vers 17h30 et mettent le couple en garde à vue. Chacun dans une brigade différente. Le médecin ne note pas de lésions ni de traces chez l’ex-compagne. Un œdème à la cheville pour Baptiste Santamaria. Consécutif à un coup ou à l’opération ? Impossible de le dire. Ce sera 1 jour d’arrêt de travail (ITT) et du paracétamol pour les deux. Ce sera aussi pour les deux un stage de prévention des violences conjugales, que requiert le Procureur. Décision le 6 octobre.