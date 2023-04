Un journaliste de France Bleu Périgord agressé lors du match de basket Évreux - Boulazac

Vendredi soir, à Évreux, le journaliste sportif de France Bleu Périgord a été agressé en plein commentaire du match de basket de Pro B qui opposait l'ALM Évreux Basket Eure et le club de Boulazac Basket Dordogne. Un membre d'un groupe de supporters d'Évreux, très véhéments depuis le début de ce match très tendu et finalement remporté par Évreux, est tombé sur Xavier Dalmont, dans la tribune de presse. L'homme a ensuite pris à partie, insulté et menacé physiquement notre reporter.

S'il a décidé de ne pas porter plainte, Xavier Dalmont se dit "très choqué" et déplore des conditions de travail des journalistes qui "se dégradent" dit-il. Il pointe notamment une "tribune de presse [qui] n’est pas sécurisée" comme c'est souvent le cas lors des rencontres sportives en régions. "Il n’y a pas qu’à Évreux" souligne-t-il sur Twitter. "Ce que j’ai vu et ressenti hier soir est inquiétant" ajoute-t-il.

Alertée, la direction de France Bleu a réagi officiellement dans un tweet et "condamne ces comportements inadmissibles et apporte tout son soutien à son journaliste".