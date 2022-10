Journaliste de Ouest-France agressé à Alençon : le maire Joaquim Pueyo apporte son soutien

Un journaliste du quotidien Ouest-France a été agressé, dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 octobre, à Alençon (Orne). Il prenait des photos et des vidéos de tirs de mortiers dans le quartier de Perseigne, déjà sujet à des violences fin septembre dernier . "Une quinzaine d'individus cagoulés l'ont alors pris à partie et l'ont roué de coups de poings et de pieds" alors qu'il était au sol, précise la direction du journal à l'AFP. Plus tôt dans l'après-midi, les forces de l'ordre avaient tenté d'interpeller un individu pour trafic de stupéfiants.

ⓘ Publicité

"Ces faits sont intolérables"

Le journaliste agressé s'est vu prescrire trois jours d'incapacité totale de travail, et a reçu des points de suture à la tête. "Il pense avoir été pris pour un policier, et lorsqu'il a déclaré être journaliste, l'agression s'est poursuivie, dénonce le quotidien régional, ces faits sont intolérables."

Le maire d'Alençon réagit

Joint par France Bleu Normandie, le maire d'Alençon Joaquim Pueyo a tenu à apporter son soutien : "J'apporte bien sûr tout mon soutien au niveau de la ville à ce journaliste qui a été lâchement agressé dans le cadre de ses fonctions. Je trouve que c'est grave, c'est un acte inacceptable. Donc, il faut absolument que la police continue son travail, continu, son travail dans des conditions difficiles. Pour lui, c'est une épreuve personnelle particulière. Vous savez, quand on s'attaque à la presse, c'est grave parce que quand on voit ce que ça donne à moyen terme, on veut museler la presse. J'espère qu'on pourra identifier les auteurs de ces faits parce qu'on voit très bien que c'est lié au trafic de stupéfiants. Je pense également qu'il faut réfléchir si la réponse pénale telle qu'elle est actuellement, est-ce qu'elle est adaptée par rapport à ce fléau auquel nous assistons ?", s'interroge Joaquim Pueyo.

Une plainte doit être déposée lundi 24 octobre. Le quartier de Perseigne à Alençon est en proie depuis plus d'un an à des violences urbaines, sur fond de trafic de stupéfiants.