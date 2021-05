Un journaliste français affirme avoir été enlevé au Mali par un groupe terroriste affilié à Al-Qaida

"J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021". Dans une courte vidéo de 21 secondes diffusée ce mercredi 5 mai sur les réseaux sociaux, le journaliste français Olivier Dubois, affirme avoir été enlevé il y a un mois dans le nord du Mali par un groupe armé, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié au à Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI). La provenance de cette vidéo, non-autenthifiée, n'a pas encore été déterminée. Le Quai d'Orsay confirme ce mercredi à franceinfo la "disparition au Mali de Monsieur Olivier Dubois". Le ministère affirme procéder "aux vérifications techniques d'usage".

Dans la vidéo, Olivier Dubois, correspondant dans le pays pour le quotidien Libération et l'hebdomadaire Le Point, en appelle aux autorités françaises. "Je m'adresse à ma famille, à mes amis, et aux autorités françaises pour qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me libérer", dit-il en fixant la caméra, assis par terre, les jambes croisées.

Le secrétaire général de Reporters sans Frontières, Christophe Deloire, affirme avoir été tenu informé depuis plusieurs jours de l'enlèvement de notre confrère. "En concertation avec les rédactions qui l'emploient habituellement, nous avons pris la décision de ne pas rendre publique cette prise d'otage, afin de ne pas entraver une éventuelle issue possible rapide", précise-t-il sur son compte Twitter.

Christophe Deloire explique qu'Olivier Dubois "était en reportage" lorsqu'il a été enlevé dans "cette région très dangereuse" du Mali. Reporters sans Frontières en appelle donc à la libération du journaliste français et demande "aux autorités maliennes et françaises de tout mettre en oeuvre pour obtenir sa libération".

Depuis la libération en octobre 2020, de Sophie Pétronin, enlevée en 2016, par des hommes armés à Gao, il n'y avait plus de Français otage dans le monde.