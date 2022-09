Un juif orthodoxe agressé à Strasbourg : son avocat dénonce un acte antisémite

Un homme de 44 ans a été agressé dimanche matin à Strasbourg, alors qu'il circulait à vélo. La victime, de confession juive orthodoxe, roulait sur la piste cyclable, rue du Faubourg de Pierre en fin de matinée quand un homme lui a "jeté un regard mauvais", raconte son avocat Me Raphaël Nisand. L'agresseur a ensuite tenté à deux reprises de la faire tomber, avant de se jeter sur elle.

L'agresseur a pris la fuite

La victime a chuté lourdement à terre. Des passants lui sont venus en aide et l'homme a été évacué vers l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg. Il souffre de multiples fractures aux côtes, au nez, à l'oeil et au bras et s'est vu prescrire un arrêt de travail de six semaines. L'agresseur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui portait une capuche, a pris la fuite.

Le quadragénaire a porté plainte dimanche après-midi pour violences aggravées. Pour son avocat, Me Raphaël Nisand, le caractère antisémite de l’agression est avéré. Même si la victime portait un casque de vélo sur sa kippa, sa tenue ne laissait aucun doute sur sa religion. Il portait un pantalon noir et son châle de prière. "Nous sommes souvent confronté à des victimes d'insultes ou de gestes orduriers, mais c'est la première fois que je vois ce genre d'agression", explique l'avocat, qui s'inquiète que d'autres agressions puissent avoir lieu.