Une jument coincée dans la vase en Dordogne après avoir été effrayée par l'orage

C'est un sauvetage impressionnant qui a eu lieu ce mardi soir à Échourgnac en Dordogne. Une jument d'origine Drum Horse, âgée de quatre ans, s'est retrouvée piégée dans la vase. Elle était complètement enfoncée dans la boue, explique la propriétaire, "elle fait 1,58 m au garrot".

Glisser une sangle sous un animal de 500 kilos

Une douzaine de pompiers de la Roche-Chalais, de Ribérac, Bergerac, et Saint-Aulaye se sont rendus sur place, explique le maire Jacques Gambro, accompagnés par un vétérinaire et la propriétaire de l'animal. Il y avait cinq pompiers spécialisés des USAR (unité de sauvetage, appui et recherche) mais aussi des sauveteurs aquatiques. Les pompiers sauveteurs aquatiques, équipés de combinaisons en néoprène, ont glissé une sangle sous l'animal qui pèse 500 kilos, pour tenter de la soulager. Un voisin qui possède un tracteur s'est rendu sur place et a réussi à la sortir de là.

La jument qui s'appelle Nelly a est épuisée, mais n'est pas blessée. Elle a été douchée par sa propriétaire et par les pompiers.

Le sauvetage a duré deux heures environ. - Jacques Gambro

Effrayée par l'orage

D'après la propriétaire, sa jument, habituée à ce pré, a dû se réfugier dans ce recoin marécageux, car elle a dû être effrayée par l'orage en début d'après-midi. Il y a eu de gros coups de tonnerre sur la commune vers 14h30 raconte le maire.

La propriétaire de la jument s'en est rendu compte vers 16h30 en réalisant, comme chaque soir, le tour des prés pour voir ses chevaux. Elle possède plusieurs animaux et les Écuries du Rafeu à Échourgnac.