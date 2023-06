Un Jurassien de 15 ans tué dans un accident de la route au Deschaux

Un jeune Jurassien de 15 ans est décédé dans un accident de la route ce mercredi après-midi, vers 16h, pas très loin de chez lui, dans le Jura. Il circulait sur un deux-roues, au Deschaux, commune entre Dole et Poligny, quand il a été percuté par une camionnette de chantier. D'après les tout premiers éléments de l'enquête, le conducteur de la camionnette a été piqué par un insecte et a commencé à faire une réaction alors qu'il se trouvait au volant. Il a ensuite été pris en charge par les pompiers et évacué vers un hôpital. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés en tout. Après la collision le deux-roues s'est embrasé. Le feu s'est propagé au second véhicule.

