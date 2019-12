Un karatéka ivre perd sa voiture et s'en prend aux policiers

Saint-Étienne, France

Il est 23 heure samedi dernier quand ce stéphanois termine sa soirée, manifestement ivre. Un ami le dépose devant la concession Toyota où il pense avoir laissé sa voiture. Sauf qu'elle chez Citroën, là où il travaille.

Mais l'homme ne se rend compte de rien, alors il passe par l'arrière et escalade le portail. Face au bâtiment fermé, il attrape un gros cendrier en béton et le projette sur la porte vitrée. Le projectile rebondit et lui retombe dessus. Se sentant agressé, il se met en position de défense de karaté, un art martial qu'il maîtrise parfaitement puisqu'il est ceinture noire. La scène est immortalisée par la caméra de surveillance.

Alertés, les policiers arrivent et ils sont accueillis avec des prises de karaté. Lors de son interpellation, le karatéka blesse deux agents, qui écopent respectivement de 3 et 4 jours d'ITT. Les deux policiers réussissent finalement à le maîtriser, il passe la nuit en cellule de dégrisement puis en garde à vue. Il avait 1,6 gramme d'alcool dans le sang.

Quelques jours plus tard, il est convoqués pour sa déposition. Le jeune homme ne se souvenait plus de rien de sa soirée. Il a tout de même reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il est convoqué l'été prochain devant le tribunal pour dégradation, outrage et violence contre les policiers.