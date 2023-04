Un kilo de cannabis et de la cocaïne saisis par les gendarmes dans un appartement d'Avranches

La gendarmerie d’Avranches a été appelée samedi 22 avril pour secourir une personne dans un appartement de la ville. Ils y ont découvert de la drogue et des billets de banque, disposés sur la table de la cuisine. L'occupant des lieux leur a indiqué par ailleurs, avoir jeté par la fenêtre un sac de sport contenant de la drogue avant leur arrivée.

Près de deux kilos de drogue retrouvés

Aidés par la brigade cynophile de Cherbourg venue en renfort, les gendarmes ont fouillé l’appartement et sont tombés sur un peu plus d’un kilo de résine de cannabis (1200 grammes) et 150 grammes de cocaïne. Dans une pochette de contrefaçon, les gendarmes ont découvert plus de 2000 euros en liquide. Une balance a également été saisie durant la perquisition.

Placé en garde à vue dans la foulée, le jeune homme a déclaré être consommateur et a reconnu le trafic. Jugé en comparution immédiate lundi 24 avril, il a été condamné à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, avec obligation de travail et de soins pendant deux ans.