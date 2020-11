Un kilo de cocaïne, destiné au marché orléanais, saisi à l'aéroport d'Orly

C’est sur un vol régulier Cayenne-Paris qu'une jeune fille est arrêtée dimanche 25 octobre dernier au petit matin à son arrivée à l'aéroport d'Orly. Agée de 18 ans, originaire de Guyane mais résidant sur la Métropole, elle a joué le rôle de "mule" en effectuant un aller-retour en avion avec caché sur elle un peu plus d’un kilo de cocaïne pure. La drogue provient du Surinam, l’ancienne Guyane néerlandaise, aux frontières communes avec la Guyane française. Elle est destinée à arroser le marché orléanais. Trois autres personnes sont interpellées. Deux hommes dont le commanditaire âgé de 35 ans et une autre jeune femme de 20 ans. Ils sont d’origine surinamaise, guyanaise et antillaise.

Un marché florissant

Sur commission rogatoire d’un juge d’instruction d’Orléans, les hommes de la brigade des stups de la Sûreté Départementale enquêtaient depuis juillet sur ce réseau. Les prix ayant chuté, le trafic de cocaïne est de plus en plus florissant sur l’agglo orléanaise. Il rapporte aussi beaucoup. La valeur marchande d’un kilo de cocaïne pure est d’environ 90 000 euros, trois à quatre fois plus après avoir été mélangée. Présentés à juge d’instruction, les quatre membres présumés de ce trafic de cocaïne ont été mises en examen et placés en détention provisoire.