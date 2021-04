PHOTOS - Une petite chienne en mal de soins sauvée à Maillane

La petite chienne a été prise en charge par la SPA de Salon-de-Provence et sa région

Ce lundi, les pompiers ont récupéré une petite chienne de race shih tzu, en mal de soins, alors qu'elle déambulait dans les rues de Maillane. La SPA de Salon-de-Provence et sa région l'a recueillie dans la foulée.

L'animal de six ans était dans un triste état, presque entièrement recouvert de longs poils hirsutes. "Notre vétérinaire a dû l'anesthésier pour pouvoir la raser, tellement ses poils étaient emmêlés, comme du tricot", détaille Philippe Adam, président de la SPA locale.

La petite chienne a été retrouvée déambulant dans les rues de Maillane - SPA Salon-de-Provence

La boule de poils ne semble pas avoir été maltraitée, mais ses deux pattes arrière sont abîmées en raison des 800 grammes de poils qui lui ont été retirés. "Je suis passé au refuge plus tôt dans la journée et elle a l'air d'aller bien : pour le moment, elle est bien suivie et bien soignée." Une visite complémentaire chez le vétérinaire a montré une luxation de la rotule de la bête.

L'animal avait près d'un kilo de poils en trop sur le corps - SPA Salon-de-Provence

La chienne est tatouée, mais son fichier n'est pas à jour. "C'est une chienne qui a dû être donnée à quelqu'un soi-disant bien intentionné, sans qu'elle soit ensuite répertoriée sur l'I-CAD, le fichier national d'identification des animaux." Le président bénévole rappelle que cette identification prend quelques instants seulement, et qu'elle constitue le seul lien officiel entre un animal et son propriétaire.

L'association va porter plainte contre X pour maltraitance et cruauté. La SPA espère lui trouver rapidement une famille, comme ça a été le cas pour "Papy Lucky" trouvé dans une poubelle en septembre dernier à Salon-de-Provence.