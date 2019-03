Un kilo et demi d'héroïne pure saisie par la gendarmerie en Corrèze

Corrèze, France

L'opération a été réalisée dimanche dernier par la brigade de recherche de Tulle épaulée par des gendarmes de la section de recherche de Limoges. l'enquête avait commencé en avril dernier, menée par les gendarmes tullistes. A l'issue de leurs investigations ils ont identifié quatre personnes qui alimentaient en stupéfiant tout Le Limousin. La drogue provenait principalement du Maroc et des Pays-Bas.

Quatre interpellations

Dimanche une vaste opération s'est donc déroulée simultanément à Ussel, Limoges, mais aussi dans le Centre et en Picardie qui a permis de saisir au total 1 kilo et demi d'héroïne pure et un peu plus de 2 kilos de résine de cannabis. Les quatre individus soupçonnés d'être les auteurs de ce trafic ont été interpellés. Ils ont été placés en détention provisoire. Une information judiciaire est ouverte