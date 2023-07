Un kite-surfer est emporté par une rafale de vent et se crashe sur des rochers à Cannes

Les rafales de vent étaient très fortes ce mardi à la pointe de la Croisette à Cannes, au lieu dit du "Palm Beach". C'est LE spot pour faire du kitesurf dans les Alpes-Maritimes. Mais à cause de la force du vent ce mardi après-midi, un homme a perdu le contrôle de son engin et s'est retrouvé emporté par sa voile. Il a décollé avec sa planche et s'est alors retrouvé au dessus des rochers. Agé d'une cinquantaine d'année, le kite-surfer a été transporté à l'hôpital Pasteur de Nice.

ⓘ Publicité