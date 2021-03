Aubenas : un lâcher de ballons pour Diégo-Yomba

Une cinquantaine d'adultes et les enfants de l'école Saint-Régis à Aubenas (Ardèche) ont rendu hommage à Diégo-Yomba. Leur camarade est décédé le 12 janvier dernier à l'âge de 8 ans dans un accident de la route.

Ce sont des parents d'élèves qui ont voulu rendre hommage à Diégo-Yomba. Le petit garçon était arrivé avec sa famille en décembre à Aubenas (Ardèche) et sa maman l'avait scolarisé à l'école Saint-Régis, une école privée du centre-ville. L'accident a eu lieu quelques semaines après. Le 12 janvier, Diégo-Yomba est avec sa maman. Ils veulent traverser lorsqu'un camion les percute. Le camion roulait à vitesse normal et les tests effectués sur le chauffeur n'ont montré ni alcool, ni stupéfiants.

"Ça nous rappelle qu'on est parent et que ça aurait pu nous arriver" - Julien, un des parents d'élèves présents

Diégo-Yomba est décédé sur place et sa maman a été très grièvement blessée. Elle se déplace aujourd'hui en fauteuil roulant. La famille est retournée dans le Nord d'où ils sont originaires. Mais la maman, une de ses filles et sa sœur avaient fait le déplacement et était présentes dans la cour de l'école.

Présents également les hommes du SMUR et les policiers qui sont intervenus ce soir-là. "C'est un moment d'espoir et de fraternité" selon la directrice de l'école Saint-Régis à Aubenas. Un mot très court de la directrice de l'école et les enfants rassemblés dans la cour ont lâché les ballons qui se sont élevés dans le ciel. "Ça nous rappelle qu'on est parent et que ça aurait pu nous arriver" explique Julien, un des parents d'élèves présents. Plusieurs parmi eux se sont retrouvés autour de la maman de Diégo-Yomba.