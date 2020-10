Un lama tué par une dizaine de chiens de chasse près de Tours

Un élevage de lamas a été attaqué à Saint-Étienne-de-Chigny, à l'ouest de Tours, par une dizaine de chiens de chasse lundi 19 octobre, en fin de matinée. Karena, 5 ans, n'a pas survécu à cette agression. Trois autres animaux ont pu être sauvés.

La propriétaire des lamas est "sous le choc" et souhaite faire retomber la pression avant de déposer ou non une plainte. "Je consulte mon mari, des proches avant de me fixer, peut-être la semaine prochaine. J'ai envie de faire les choses bien."