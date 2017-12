Un Mimizanais de 33 ans a été condamné ce mardi à deux ans de prison dont un an avec sursis, et une interdiction de conduire de deux ans. L'homme, sans permis, a été arrêté le 30 novembre dernier, à Pontenx-les-Forges après une course poursuite avec la gendarmerie.

Un Mimizanais de 33 ans a été condamné ce mardi à deux ans de prison dont un an avec sursis, et une interdiction de conduire de deux ans. L'homme, sans permis depuis le mois de septembre, a été arrêté le 30 novembre dernier à Pontenx-les-Forges, après une course poursuite avec la gendarmerie. Le tribunal de Mont-de-Marsan l'a reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui.

Le compteur affiche 149km/h

C'est parce qu'il a une conduite dangereuse qu'un gendarme le prend en chasse le mois dernier. Malgré la sirène et le gyrophare, l'homme dépasse dans les virages prend des ronds-points à contre sens, des voitures arrivent en face et doivent se déporter pour l'éviter. Heureusement, personne n'est blessé. Le compteur affiche 149km/h. Finalement, le conducteur s'arrête de lui même à Pontenx-les-Forges. Après une interpellation musclée, il nie les faits, ce n'était pas lui au volant, dit-il. Sauf qu'il n'en est pas à son coup d'essai ! Le 22 novembre 2017, il est vu par les gendarmes à Mimizan au volant d'une voiture, le temps que la patrouille face demi-tour et le conducteur avait changé de place. Puis il y a eu ce 13 octobre, où il est repéré pour conduite dangereuse, il déboîte brutalement et pile derrière un autre véhicule. Le 3 février, encore à Mimizan, il a une altercation avec un sexagénaire, qui l'accuse de l'avoir percuté par l'arrière parce qu'il n'avançait pas assez vite.

Depuis le début, et encore au tribunal, l'homme est dans le déni. "Il est dans le refus total de ce qu'il lui est imposé" résume le Procureur de la République. Mais "on a la chance d'avoir un Fangio dans les Landes", ironise Olivier Janson, "c'est un comportement irresponsable. De nombreuses personnes ont été mises en danger, un danger mortel".

Sur le banc des accusés, le trentenaire, qui n'a plus de permis depuis septembre, a parfois la tête basse, mais il ne semble pas déstabilisé.

Les faits ont tous été commis dans l'année. Une accumulation qui n'échappe pas au président du Tribunal : "- Je viens de me séparer y a 9 mois.. - Vous avez mal géré ? - Ouais un peu..." Une spirale infernale qui semble avoir commencé cette année, "il est proche de la dépression depuis sa séparation" explique son avocat. Me Frédéric Dutin, qui a bien conscience que son client "n'est pas un homme très agréable", il argumente sur des points de procédure, met en avant les droits de la défense.

Le Tribunal sera plus clément que les réquisitions du parquet, qui demandait trois de prison dont 18 mois avec sursis et trois ans d'interdiction de conduire. Déjà en détention provisoire en attendant son procès, l'homme est reparti en prison dès la décision prononcée "en espérant que vous sortiez de cette mauvaise période" conclut le président du tribunal.