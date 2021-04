Un Landais de 18 ans condamné à 6 mois de prison avec sursis pour trafic de stupéfiants

Un jeune majeur a été condamné ce mercredi à Mont-de-Marsan à de la prison avec sursis. Il a acheté et revendu sur Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan, depuis l'été dernier, deux kilos de résine de cannabis.

Un Landais de 18 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis. Il a été déferré ce mercredi devant le parquet de Mont-de-Marsan, dans le cadre du comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il avait été interpellé en début de semaine en train de vendre du cannabis. Ce jeune majeur, inconnu de la police et de la justice, a reconnu avoir acheté et revendu 2 kilos de résine de cannabis depuis l'été 2020.

Il a expliqué s'approvisionner sur Bordeaux et dealer sur Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan via l'application Snapchat pour financer sa propre consommation, entre 10 à 12 joints par jour.

Sa condamnation à de la prison avec sursis est assortie d'une obligation de soins, d'une obligation de formation professionnelle et de 210 heures de travail d'intérêt général au profit d'un établissement public.