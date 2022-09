Un Landais de 24 ans mis en examen pour des violences intrafamiliales qui durent depuis plusieurs années

Un jeune homme de 24 ans, habitant à Banos, dans les Landes, a été mis en examen samedi 10 septembre, pour violences sur sa conjointe, violences avec arme, et en présence de mineurs. Il sera jugé au tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan en novembre prochain.

Il avait à peine 20 ans quand il aurait commencé à violenter son ex-compagne, âgée elle, à l'époque, de 16 ans. Un jeune homme, habitant de Banos, un village au sud-ouest de Saint-Sever, a été mis en examen ce samedi pour violences sur sa conjointe, violences avec arme et en présence de mineurs.

Ces agressions physiques et psychologiques durent depuis plusieurs années, depuis le début de leur relation en 2018. Des coups qui pleuvent, des insultes quotidiennes... qui continuent malgré la naissance de leur deux enfants, âgés aujourd'hui de an et deux ans. La jeune femme, âgée aujourd'hui de 20 ans, finit par porter plainte, encouragée par une amie.

Lui-même victime dans son enfance

En garde à vue, l'homme de 24 ans a en grande partie reconnu les faits, et il a parlé de sa vie, jalonnée de violences. Il a expliqué en effet avoir lui-même été victime dans son enfance, tout comme son ex-compagne. Le parquet de Mont-de-Marsan a d'ailleurs demandé des expertises psychologiques.

Le jeune homme doit être jugé par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan en novembre prochain.