Un Landais frôle la mort pour aller chercher son portefeuille tombé sur l'autoroute

Il faut être bien inconscient du risque nous a raconté le commandant de l'EDSR des Landes, l'Escadron Départemental de Sécurité Routière dont les hommes sont intervenus pour porter secours à ce jeune Landais ce jeudi vers midi et demi. Le jeune homme de 18 ans roule sur l'A63 en direction de Bayonne. Il est à la hauteur de la commune de Labenne quand, on ne sait pas comment, il fait tomber son portefeuille par la fenêtre de sa voiture qui file sur l'autoroute. C'est là qu'il a la pire idée qui soit.

La voiture frôle le piéton

Le jeune Landais, tout juste majeur, décide de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour aller chercher son portefeuille. Or, ce dernier est tombé sur la voie de gauche de l'autoroute, la troisième voie. Il traverse donc les trois voies, ramasse son portefeuille, mais en revenant vers la bande d'arrêt d'urgence, une voiture arrive. Heureusement, le conducteur, qui a dû avoir une belle frayeur aussi, freine brusquement et donne un petit coup de volant qui va sauver le jeune Landais. La voiture frôle le piéton au milieu de l'autoroute et le touche très légèrement, ce qui provoque la chute du Landais. Très légèrement blessé, le jeune homme se relève et va se mettre à l'abri. Il a été conduit à l'hôpital de Bayonne pour des examens de contrôle.

"C'est un miracle quand on connaît la durée du vie d'un piéton sur l'autoroute", commente le gendarme, affligé par la bêtise d'un tel comportement.