Un Landais séquestre sa femme et ses cinq enfants, il est placé en garde à vue

Une nuit agitée à Saint-Pierre-du-Mont. Un père de famille a été arrêté jeudi 31 août vers 9h30 puis placé en garde à vue. Le Landais est soupçonné d'avoir séquestré sa compagne et ses cinq enfants, et d'avoir été violent avec elle. La police est intervenue. Après des heures de négociations, il a fini par se rendre, et libérer ses proches.

Des heures de négociations

Visiblement alcoolisé, l'homme s'est retranché avec toute sa famille. Une voisine aurait prévenu la police vers 6h, qui est rapidement intervenue au domicile conjugal. Après trois heures de discussion, les forces de l'ordre ont réussi à le raisonner, sans intervenir physiquement, libérant ainsi ses proches. Sous le choc, sa compagne et les cinq enfants et adolescents ont été pris en charge par les secours sur place avant d'être transportés à l'hôpital.

"On ne sait jamais comment ça peut se terminer", réagit Joel bonnet. Le maire de Saint-Pierre-du-Mont s'est rendu sur place. Le suspect a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte par le parquet de Mont-de-Marsan. "Le principal, c'est que l'issue soit bonne", conclut l'élu, soulagé.