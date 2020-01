Un Lavallois arrache le porte-monnaie d'une vieille dame pour lui voler 35 euros

Laval, France

Il a tenté de dévaliser une vieille dame de 77 ans. Un Lavallois de 58 ans a été interpellé ce samedi vers 15h dans le centre ville de Laval. Cet homme a demandé une pièce pour aller boire un café à une dame âgée qui a du mal à marcher, qui se déplace avec des béquilles. La lavalloise a gentiment accepté et a sorti son porte monnaie, mais l'homme a vu les billets et lui a arraché des mains, il a pris l'argent et jeté le porte-monnaie.

Un témoin a appelé les policiers, et il a suivi le voleur, facilement repérable avec sa doudoune jaune. Finalement les policiers l'ont interpellé. L'argent a été rendu à sa propriétaire, 35 euros.

Le voleur a reconnu les faits, il est convoqué devant la justice le 13 mars pour ce vol avec violence sur personne vulnérable. Il sera entendu en composition pénale, c'est-à-dire que la procureure de la République va lui proposer une sanction. Si l'homme accepte la peine, l'accord sera validé. S'il refuse, il devrait être jugé lors d'un procès.