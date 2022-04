"Il m'a mis du caca dans la bouche" : un Lavallois condamné à de la prison ferme pour violences sur un enfant

Un Lavallois, jugé dans trois affaires, a été condamné ce mardi à deux ans de prison ferme au total par le tribunal correctionnel de Laval. Il a menacé de mort et frappé une ex-compagne, causé un accident en prenant la fuite et exercé des violences sur l'enfant de 3 ans d'une ancienne petite amie.

Trois affaires pour un seul homme jugées ce mardi au tribunal correctionnel de Laval, en Mayenne. Un homme de 28 ans a d'abord été condamné à six mois de prison ferme pour violences conjugales, appels téléphoniques malveillants et menaces de mort envers sa compagne en septembre 2020, six mois de prison ferme également pour avoir causé un accident, détruit une voiture et pris la fuite à Laval en octobre 2020 et surtout condamné à un an de prison pour violences volontaires sur l'enfant de 3 ans d'une ancienne compagne en septembre 2019.

"Il m'a mis du caca dans la bouche"

Le 25 septembre 2019 à Coudray, dans le Sud-Mayenne, le prévenu a exercé des violences sur l'enfant de trois ans d'une ancienne compagne. Ce jour-là, le petit a des difficultés pour aller aux toilettes. Il n'arrive pas à aller à la selle, il a des problèmes urinaires, gastriques et l'école maternelle dit même qu'il n'arrive pas à se retenir pour faire pipi. Après l'école, l'assistante maternelle le récupère l'après-midi, il y reste jusqu'au soir où l'ami de sa mère, en l'occurrence le prévenu, vient le chercher.

En rentrant à la maison, l'homme constate que le petit a fait caca dans sa culotte et "qu'il y en a partout" selon ses mots. "C'était monstrueux, j'étais énervé parce que c'était horrible", dit-il en audition. Il le déshabille, le nettoie, le lave, le met en pyjama et le fait manger avant l'arrivée de sa mère. C'est tout ce qu'il déclare. Quand la maman rentre, elle découvre que son enfant ne va pas bien, son petit lui montre son bas-ventre. Admis en soirée à l'hôpital de Château-Gontier puis au CH d'Angers compte tenu des blessures, il présente des rougeurs au niveau du sexe, l'enfant de 3 ans désigne le prévenu comme celui qui lui a fait "bobo" indique-t-il à sa mère, "il m'a mis du caca dans la bouche et je l'ai craché ensuite dans la douche". "Les photos sont assez insoutenables", conclut la procureure. Le Lavallois écope d'un an de prison ferme sans aménagement possible.

"Je vais te faire la misère jusqu'à ta mort"

Un an plus tard, en septembre 2020, l'homme ne supporte pas la séparation avec une autre compagne. Il lui envoie plusieurs messages insultants, menaçants, l'appelle également pour lui faire peur. "Je vais te faire la misère jusqu'à ta mort", "je te tuerai", écrit-il par exemple. Entendu sur ces faits, le Lavallois ne conteste rien sauf les menaces de mort, "ce n'est pas moi", dit-il aux enquêteurs. Il s'en prend même aux parents de la victime, en pénétrant chez la mère de la victime pour lui voler son sac, chez le père pour couper l'eau de la maison ou encore menacer le frère de son ex-compagne. En septembre 2020, il gifle également cette ex-compagne, elle dépose plainte dans un premier temps mais la retire, de peur des représailles de sa part. "Moi aussi, il m'a fait peur", ajoute l'avocate de la victime à l'audience. Déjà condamné à plusieurs reprises pour violences et vols alors qu'il était en sursis, il écope donc pour cette affaire de six mois de prison ferme.

Il percute une voiture et prend la fuite

Un mois plus tard, le 9 octobre 2020 vers 23h, le prévenu percute une voiture au niveau du pont d'Avesnières à Laval et prend la fuite. La conductrice aura deux jours d'ITT. Retrouvé quelques heures après l'accident par les policiers, le Lavallois déclare qu'il a fui parce qu'il avait peur de la police. Alors qu'il roulait sans assurance, le prévenu reconnaît les faits mais estime que ce n'est pas lui qui est en tort. "Il ne manquait plus que des délits routiers à son casier, c'est chose faite", ironise la procureure dans ses réquisitions. Il écope donc de 6 mois de prison ferme et 12 mois de suspension de permis.

Le prévenu n'était pas présent à l'audience, il est introuvable et instable psychologiquement. La justice cherche toujours à lui mettre la main dessus.