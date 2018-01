Laval, France

Après une enquête de plusieurs semaines, la Police nationale de Laval est intervenue au domicile d'un Lavallois, rive gauche. Cinq consommateurs de drogue ont été interpellés. Agés de 18 et 19 ans, ils seront convoqués au printemps par la Justice et devront répondre de détention et usage de stupéfiants. Dans cette maison, il y avait aussi le locataire et dealer. Un Lavallois de 25 ans, bien connu des services de Police et au casier judiciaire conséquent.

600 grammes de résine et 72 grammes de cocaïne

Dans l'habitation, les policiers ont retrouvé 600 grammes de résine de cannabis, 72 gramme de cocaïne, 400 euros en petites coupures et tout le matériel nécessaire pour couper la drogue.

La Justice a estimé que le trafic s'est déroulé du 1er juin 2016 au 16 janvier 2018 avec environ un kilo de résine vendu chaque mois. Soit un bénéfice global d'environ 15 000 euros. Le tribunal de Laval a condamné l'homme à un an de prison ferme qui a été incarcéré immédiatement.