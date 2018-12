Un Lavallois jugé ce lundi pour des violences envers sa femme

Vendredi 21 décembre, un homme a violemment frappé sa femme devant ses enfants et sa belle-famille. Il s'agit d'un commerçant lavallois.

Laval, France

Ce lundi 24 décembre, un homme de 41 ans, commerçant à Laval, sera jugé en comparution immédiate devant le tribunal de Laval pour des faits de violences.

Les faits se sont produits trois jours plus tôt, vendredi 21 décembre, l'homme est rentré de son travail très alcoolisé et a commencé à frapper violemment son épouse âgée de 46 ans. La scène s'est produite devant les deux enfants du couple et les parents de la quadragénaire. L'homme a également frappé sa belle-mère quand celle-ci a tenté de protéger sa fille.

D'après la police, la victime serait victime de violences depuis 13 ans.

En attendant son jugement, l'époux a été incarcéré à la prison de Laval. Il a déjà été condamné pour des problèmes d'alcool.