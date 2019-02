Un leader de gilets jaunes marseillais condamné à six mois avec sursis pour outrage

Un homme de 41 ans, responsable d'un groupe de gilets jaunes marseillais a été condamné à six mois de prison avec sursis pour outrage dans une vidéo postée sur internet. Il a été relaxé pour incitation à la violence.

Acte XI de la mobilisation des gilets jaunes Manifestation des gilets jaunes sur le Vieux-Port, et La Canebière à Marseille le 26 janvier.

Marseille, France

Devant le tribunal correctionnel qui le jugeait en comparution immédiate après une garde à vue et une nuit passée aux Baumettes, l'homme de 41 ans a exprimé des regrets. Des regrets au sujet de la vidéo postée sur son compte Facebook le 26 janvier dernier. "Vous êtes des gros fils de putes les flics! On va vous péter! Profitez bien de vos familles!" avait-il lâché en direct sur son compte suivi par des nombreux "gilets jaunes".

Il a donc été poursuivi pour avoir insulté des policiers et provoqué des manifestants à commettre des violences sur deux autres, a été condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis pour outrage et relaxé pour incitation à la violence.

Une vidéo sur le coup de l'énervement

Lorsque la présidente l'a interrogé au sujet de cette vidéo il a justifié ses propos par l'énervement alors qu'il était au cœur de heurts avec les forces de police. "On avait un ami blessé qui a nécessité sept points de suture. Dans le moment, avec ce que j'avais vu et subi, j'ai posté cette vidéo". La présidente lui a rappelé sa responsabilité: "on ne peut pas publier n'importe quoi".

L'homme était aussi poursuivi pour avoir provoqué des manifestants au lynchage de deux policiers du renseignement territorial mais le tribunal l'a relaxé.